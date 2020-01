Ladri di rame braccati: abbandonano il furgone col bottino e scappano a piedi

CAMERATA PICENA - I carabinieri della Compagnia di Jesi hanno sventato un ingente furto di rame nella notte tra martedì e ieri ai danni di una azienda di Camerata Picena. I militari durante il controllo del territorio, in base a una segnalazione giunta in centrale operativa, sono riusciti a braccare i ladri in fuga su un furgone recuperando l’oro rosso. I malviventi avevano asportato il furgone carico di rame e si stavano allontanando quando, alla centrale operativa del 112 è giunta la segnalazione di un mezzo sospetto.

Sette pattuglie, due delle quali del Radiomobile di Ancona, hanno accerchiato e indirizzato l’autocarro in fuga in una strada di campagna senza sbocco. Braccati e senza via di fuga, i malviventi non hanno potuto fare altro che abbandonare il veicolo e dileguarsi, approfittando del buio, nelle zone limitrofe. Il bottino recuperato consiste nel furgone rubato e circa 200 chili di cavi di rame.

