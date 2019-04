I ladri entrano in azienda ​ma non fanno in tempo a rubare nulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERATA PICENA - Ignoti sono penetrati all’interno della sede della “Sea Ambiente srl”, azienda specializzata nel settore dei servizi ecologici ambientali e nello smaltimento dei rifiuti industriali presso società pubbliche e private, con sede in via Saline a Camerata Picena, territorio piuttosto isolato al confine con Chiaravalle. È successo nella notte tra giovedì e ieri, verso le 23,45. I malviventi si sono introdotti forzando il cancello esterno, la parte destra era stata lasciata completamente spalancata, quella sinistra, leggermente aperta giusto lo spazio necessario per far passare una persona.Solo che chi è penetrato all’interno, nell’unico ufficio dove è custodito il quadro delle chiavi dei mezzi, non ha portato via nulla: da una prima ispezione, condotta dagli addetti Mondialpol e dalle forze dell’ordine, subito allertate, non risultavano esserci ammanchi di materiali, chiavi, mezzi o attrezzature, neanche di carburante. Nessuna anomalia evidente.