Fanno saltare il postamat ma arrivano i carabinieri, i banditi fuggono e lasciano i soldi

CAMERATA PICENA - La scorsa notte, attorno alle 3 e 30, sei pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Jesi, impegnate in servizi di prevenzione furti, sono intervenute presso l'ufficio postale di Camerata Picena, da dove era scatato un allarme. Era quello dell'ufficio postale dove ignoti malviventi avevano fatto saltare il. Ma l'arrivo immediato dei militari li ha messi in fuga prima di riuscire a rubare il denaro. Isono riusciti a far perdere le loro tracce. Indagini in corso.