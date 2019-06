Forzano l'entrata della banca e fanno esplodere le cassette di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERATA PICENA - Assalto dei ladri alla filiale della Ubi Banca Popolare di Ancona di via Enrico Fermi in frazione Piane. Ignoti sono entrati in azione nella notte, presumibilmente verso le 3, e hanno forzato un’uscita d’emergenza servendosi di un robusto arnese in ferro (un piede di porco). Una volta penetrati all’interno della filiale, si sono concentrati sulle cassette sotto allo sportello della cassa principale: hanno usato dell’esplosivo per farla saltare, provocando diversi danni agli uffici. Ma l’effrazione ha fatto scattare l’allarme e in pochi minuti sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo radiomobile della Compagnia di Jesi. Sono in corso le verifiche per stabilire se nel corso del raid ladresco i banditi siano riusciti a portare via del bottino o meno. Il direttore della filiale, intervenuto nella notte, ha avviato tutte le procedure necessarie alla verifica e ai conteggi.