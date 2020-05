Volpe avvistata in campagna tra il centro abitato e il Poggio

CAMERANO - Fauna selvatica nelle campagne. La segnalazione viene da Costantino Renato, assessore di Camerano, secondo il quale «Anche a Camerano sembrerebbe sia stata avvistata una famigliola di lupi passeggiare in un campo tra Camerano e il Poggio (Gradina)». A Camerano, da diversi mesi (prima del covid), c’è stato effettivamente un aumento di fauna sul territorio. Gli avvistamenti sono per lo più a ridosso dell’area Parco del Conero. Si va dalla volpe alla famigliola di istrici per arrivare a daini e cinghiali. «È importante - rileva l’assessore - , in caso di avvistamento, mantenere le distanze di sicurezza, anche se non ci sono notizie di attacchi a persone».

