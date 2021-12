Vandali scatenati, bruciato l'albero di Natale in piazza. Furioso il sindaco: «Aiutateci a trovarli»

CAMERANO - Gravissimo atto vandalico a Camerano nella notte: bruciato l'albero di Natale. Furioso il sindaco Oriano Mercante: «Aiutateci a trovare i colpevoli».

I baby bulli di piazza Roma: «Ragazzini di 13-14 anni per ore ai tavolini, poi scattano i blitz nei negozi»

"Questa notte - si legge nella pagina Facebook del Comune di Camerano - è stato appiccato un incendio al nostro albero di natale. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco. Le autorità sono al lavoro per individuare i responsabili. Distruggere un albero di natale è un delitto contro l’intera comunità Cameranese, che solo una settimana fa si era riunita alle sue radici. Chiediamo aiuto anche alla cittadinanza per trovare i responsabili di questo e altri atti vandalici che, purtroppo, si verificano sul nostro territorio. Ma non ci fermeremo al colpevole. Lavoreremo per ridare a Camerano l’albero che merita".

© RIPRODUZIONE RISERVATA