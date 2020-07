Camerano, scontro all'incrocio tra bici e auto. Ragazzino di 12 anni sfonda il parabrezza, ricoverato al Salesi

CAMERANO - Un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito ieri sera a Camerano all'ncrocio tra via Massignano e via dei Cipressi. Era in sella a una bici entrata in collisione con un’auto. Il ragazzino è finito contro il parabrezza sfondandolo. Soccorso da 118 e Croce Azzurra di Sirolo è stato portato, sempre cosciente, al Salesi per il trauma cranico e una sospetta frattura del femore. © RIPRODUZIONE RISERVATA