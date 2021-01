Si rompe una condotta del gas sotto la sede stradale, sospesi il traffico e l'erogazione di corrente elettrica

CAMERANO - I vigili del fuoco stanno intervenendo, da questa mattina alle 8,50 nel Comune di Camerano all'incrocio tra Via Lauretana e Via Salette per una fuga di gas metano dovuta alla rottura di una tubazione sotto la sede stradale. La Squadra di Osimo che è intervenuta ha immediatamente chiuso i contatori che erogano corrente elettrica posti nelle immediate vicinanze, ed ha chiuso subito il traffico lungo la via interessata e le vie limotrofi che incrociano con via Lauretana. Al momento non si segnalano persone coinvolte. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri e la ditta incaricata alla riparazione della perdita. Intervento ancora in atto.

