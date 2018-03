Spaccia hashish e marijuana nei parchi ai ragazzini: arrestato un minorenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO – E’ accusato di almeno 45 episodi di spaccio di droga a giovani e giovanissimi: minorenne arrestato all’alba, andrà in una comunità. L’operazione è scattata questa mattina a Camerano, dove i carabinieri hanno arrestato un 17enne, di origine magrebina, studente, pregiudicato. E’ accusato di un “giro” di spaccio di droga, con almeno 45 episodi di spaccio illegale di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana, per un quantitativo complessivo di gr. 300 circa, commessi a favore di coetanei minorenni presso parchi pubblici, scuole e luoghi di ritrovo di comunità giovanili di Ancona, Camerano e Numana e Osimo, nel periodo tra gennaio e settembre 2017. E’ stato portato in una comunità di Pesaro.