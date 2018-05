Scontro tra due automobili e tre persone portate in ospedale in codice verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Incidente tra due auo poco dopo le ore 18 sulla Sp 2 all'altezza del distributore vicino al ponte crollato in cui persero la vita due persone a Camerano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale due auto si sono scontrate cobn tre persone che sono rimaste ferite con un codice di media gravità e portate all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.