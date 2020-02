Sbanda e l'auto si ribalta in mezzo alla strada: traffico in tilt nell'ora di punta

CAMERANo - Incidente questa mattina a Camerano, in tilt il traffico dell'intera zona nell'orario di punta di accesso al lavoro e alle scuole.

L'allarme è scattato intorno alle ore 7.50, quando i Vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti a Camerano in via Cameranense per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una persona al volante di un'auto ha sbandato rimanendo con la vettura su un fianco sulla sede stradale. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo coinvolto, ma le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili



