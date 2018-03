Ruba un’auto all’ospedale poi resta a secco e la lascia per strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO Un ladro maldestro che ruba un’auto e resta a secco per aver dimenticato di lanciare uno sguardo sul cruscottto che avrebbe incrociato l’asticella del livello del carburante prossima allo zero. Un consigliere comunale reattivo che invece gli occhi li ha aperti bene su quel veicolo parcheggiato in maniera strana. Da una sosta anomala è emerso il caso di un veicolo rubato. Per qualche giorno era fermo a lato di una delle strade più trafficate di Camerano. Girata la segnalazione del solerte politico, la polizia locale si è attivata per risalire al proprietario.Dal controllo dei dati, è emerso che l’auto risultava rubata. Gli agenti sono riusciti a contattare il proprietario, il mezzo gli era stato trafugato durante una visita medica all’ospedale di Torrette, qualche giorno prima. Durante gli accertamenti, i vigili hanno constatato che il livello di carburante era precipitato sul rosso, e non è stato difficile ipotizzare che avevano a che fare con un ladro piuttosto impacciato. Dopo aver rubato l’auto, e percorsi alcuni chilometri, deve essere rimasto a piedi, neanche fosse la scena di un film comico. Anche se per lui c’era molto poco da ridere, e avrà deciso di lasciare il veicolo lungo la strada, allontanandosi velocemente nelle vie circostanti per evitare che alla beffa del carburante si aggiungesse il danno dell’arresto. E correndo avrà ripensato alla distrazione fatale di non essersi accorto che il serbatoio era in riserva. Lo svarione di ladro principiante.