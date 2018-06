Picchiava il cane e lo teneva incatenato al balcone Condannato l’ex padrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Cane incatenato per ore alla ringhiera del balcone e lasciato in mezzo ai suoi escrementi: condannato dal tribunale l’ex padrone. All’uomo, un 72enne residente a Camerano, sono stati inflitti cinque mesi di reclusione, pena sospesa, dal giudice Luca Zampetti. Il pm in udienza aveva chiesto un mese in meno di condanna. L’imputato doveva rispondere di maltrattamenti su animale per aver picchiato e lasciato in uno stato di abbandono totale il suo labrador, di nome Fox.L’animale era stato sequestrato sul finire del 2014 dalle guardie zoofile, intervenute nell’appartamento del 72enne dopo una segnalazione dei vicini di casa dell’imputato, allarmati dalle condizioni di salute del cane e dalle scene di abusi di cui erano testimoni quasi ogni giorno. L’allontanamento forzato dall’abitazione del suo padrone non era servito per salvare la vita al labrador. Fox, a causa di un male che lo aveva attaccato alla zampa destra e mai curato dal suo ex padrone, ha smesso di vivere nell’aprile 2015.Il cane, secondo quanto riportato in udienza dai testimoni, viveva in una condizione di assoluta solitudine e di mancata libertà. L’animale avrebbe passato la maggior parte della giornata sul terrazzino dell’appartamento del proprietario, al primo piano di un piccolo condominio di Camerano. Non era libero di muoversi, perché era attaccato con una cintura di ferro al palo della ringhiera. Quando il padrone rincasava, le cose per Fox non sarebbero andate meglio. Per la procura, il 72enne avrebbe percosso ripetutamente l’animale, utilizzando proprio la catena che impediva al labrador di muoversi. Il cane era stato anche attaccato da un male poi rivelatosi incurabile. Il sequestro delle guardie zoofile, titolari della denuncia contro il 72enne, aveva portato Fox fuori da Camerano. Nell’ottobre 2014 era stato dato in affido ad altri proprietari. Il male, una presunta massa tumorale alla zampa, però aveva stroncato Fox sei mesi dopo aver trovato un’altra famiglia