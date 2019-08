Pagano l'iscrizione annuale ma la palestra promessa ancora non ha aperto

di Stefano Rispoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Dal 9 giugno sono passati 80 giorni di annunci e promesse. Tre mesi in cui i clienti hanno atteso pazientemente che l’impasse si sbloccasse. Ma quando alle comunicazioni sui social è subentrato un silenzio tombale, qualcuno ha preso in mano la situazione, ha indagato, ha consultato avvocati e associazioni dei consumatori, infine ha creato un gruppo Facebook per radunare gli ex iscritti e valutare una class action da intraprendere tutti insieme. Perché sono centinaia i clienti danneggiati dalla chiusura repentina della Hello Fit, palestra low cost che si trovava all’interno del Grotte Center. Una beffa per i tanti che, approfittando delle promozioni, in primavera hanno rinnovato gli abbonamenti a prezzi stracciati, 210 euro l’anno. Troppo bello per essere vero. E infatti, il 9 giugno la Hello Fit ha chiuso i battenti, senza preavviso.«Ci trasferiamo in una sede più bella», rassicuravano i dipendenti. La nuova location esiste: oltre 1000 mq in uno stabile di via della Sbrozzola 48, sotto il ponte del parco commerciale Cargopier. L’inaugurazione era annunciata per il 29 giugno. Peccato che ad oggi il locale sia ancora off limits. «Colpa della burocrazia», scrivevano i gestori della Hello Fit nella pagina Facebook, precisando il 17 luglio: «Compenseremo il disservizio con un buono di 3 mesi, è questione di giorni». Dalle vetrate si intravedono macchinari, pesi e attrezzi. Ma è tutto chiuso: una palestra fantasma.