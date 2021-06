Floriano, 49 anni, papà e barman generoso, trovato morto dietro al bancone. La scoperta choc delle dipendenti

CAMERANO - Una comunità intera è in lutto per la morte di Floriano Macellari, conosciutissimo barman di Camerano. E' stato trovato morto questa mattina attorno alle 10 all'interno del suo Bar Bosco, in via Loretana, da due dipendenti che erano andate al lavoro. Era riverso a terra, dietro il bancone. Subito sono scattati i soccorsi, ma l'equipaggio del 118, intervenuto con l'automedica e la Croce Gialla di Camerano, non ha potuto far nulla per salvarlo. Un malore fatale ha stroncato il 49enne, apprezzato nel paese anche per le sue doti umane e la sua generosità, sempre pronto a partecipare alle iniziative cittadine. Al Bar Bosco sono intervenuti anche i carabinieri per accertare le cause del decesso, comunque naturali. "Ola", come lo chiamavano tutti, lascia un figlio e tanti che gli volevano bene.

Ultimo aggiornamento: 16:31

