Li minaccia con pistola e coltello e li chiude in bagno: tatuatore arrestato

CAMERANO – Sotto la minacci di una pistola, ma aveva anche un lungo coltello, ha rinchiuso due suoi collaboratori nel bagno: arrestato un tatuatore 44enne di Pisa.Il difficilmente spiegabile raptus è andato in scena questa notte in una stanza presa in affitto dai tre in attesa di partecipare alla "Tatoo convention" al Palaprometeo. Il 44enne, armato, li ha minacciati di morte e rinchiusi nel bagno, ma uno di loro è riuscito ad allertare un suo parente tramite Whatsapp. L'allarme è così giunto ai carabinieri: gli uomini di Camerano, Osimo e Catelfidardo, con uno stratagemma, sono riusciti afre uscire il 44enne ed a immobilizzarlo. E a liberare i due ancora rinchiusi in bagno. Al 44enne sono stati sequestrati un coltello lungo complessivamente 32 centimetri ed una calibro 22, con matricola abrasa, con quattro proiettili nel tamburo, oltre ad un attrezzo multiuso. L'uomo è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona, porto di arma clandestina di strumenti atti a offendere.