CAMERANO - Si è spento il suo dolce sorriso. E come una stella brilla in cielo. Profondo dolore e tristezza a Camerano per la morte di Vanna Roccheggiani, mamma e moglie di 56 anni, scomparsa lunedì sera dopo una lunga malattia. Vanna lascia il marito Corrado Buscarini (la cui famiglia anconetana era titolare della notissima boutique) e i tre figli Veronica, Alessandro e Leonardo, oltre alla amatissima mamma Vanda Bugari.

APPROFONDIMENTI LA TESTIMONIANZA Mamma di 20 anni in fuga dalle Nigeria via Libia: «Dopo tre tentativi non avevo altre scelte: ritentare la strada del mare, voglio una vita»

La sua è una famiglia molto conosciuta a Camerano, fondatrice della Roccheggiani Spa, azienda leader in Europa nella costruzione di cappe. Il papà, Enrico Roccheggiani, si era trasferito negli anni ‘70 da Ancona a Camerano dando vita al l’allora Cmc di Roccheggiani, mettendo in piedi una azienda che è diventata un fiore all’occhiello per Camerano, per le Marche e per l’Italia, che negli ultimi 40 anni ha dato lavoro a centinaia di famiglie. Vanna (direttore amministrativo della ditta) e i fratelli Antonella e Marco hanno infatti fatto crescere, con dedizione e lungimiranza, l’azienda del padre. Papà Enrico, peraltro, è stato anche un grande dirigente del Camerano Calcio ai tempi del preside Flavio Polenta mentre Marco, a sua volta, è stato una giovane promessa del calcio cameranese.

Vanna viene da tutti ricordata come donna garbata, modesta, sensibile, grandissima mamma. Una persona veramente speciale. La ricorda con grande affetto una delle sue migliori amiche: «Era una delle persone a me più care e posso dire di essere stata fortunata ad incontrarla sulla strada della mia vita. Impossibile non andarci d’accordo e difficilissimo trovargli difetti. Amica preziosa, mamma dolcissima e soprattutto di una modestia unica. I funerali verranno celebrati questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Camerano. L’ultimo saluto alla sala del commiato Ba.Mi.O.F. al Coppo di Sirolo.