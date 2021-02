Addio Gino Tesei, storico milite della Croce Gialla ed ex dirigente del Camerano: ha donato le cornee

CAMERANO - È scomparso all’età di 81 anni, che avrebbe compiuto proprio oggi, Gino Tesei, storico milite volontario della Croce Gialla di Camerano e dirigente del Camerano Calcio. Un lutto che getta nello sconforto tutta l’associazione e l’intera comunità, visto che Tesei era una persona molto conosciuta e amata da tutti per la sua grande generosità: con un ultimo, grande gesto, ha donato le cornee.



A dare l’annuncio è stata la Croce Gialla che in un post lo saluta con affetto: «Ciao Gino ci piace ricordarti così. Dopo 30 anni di servizio come volontario continuavi ad aiutarci presidiando la sede quando tutti partivamo per i vari servizi. Natale, Pasqua, per te non c’era festa, eri sempre presente con una parola di conforto per i ragazzi che rientravano dai servizi o partivano, in questo periodo molto impegnativo per tutti noi. Sei stato il nostro maestro di vita ed eri il nostro super nonno. Ciao Gino, ci mancherai, ma noi continueremo a vederti sempre lì nel salone della Croce Gialla con il tuo sorriso».

Come volontario era stato autista-soccorritore. Ma è rimasto attivo fino all’ultimo, sempre disponibile verso chi aveva bisogno. Aveva lavorato alla Farfisa e aveva perso la moglie, Maria, molto presto. Lascia la sorella, la figlia Laura e una nipote. Viene ricordato anche come dirigente del Camerano calcio, negli anni ’70, quando seguiva il settore giovanile e organizzava tornei. Personaggio atletico, nonostante i problemi cardiaci con cui conviveva, gran camminatore, sempre allegro, lascia un grande vuoto nella comunità cameranese. Il funerali si terranno domani alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Camerano. La camera ardente è presso l’ospedale di Torrette dove i parenti e amici gli possono dare l’ultimo, con addosso la divisa della Croce Gialla di Camerano.

