CAMERANO - Nuovo lutto nella cittadina del Conero. Camerano piange un altro dei suoi figli migliori lasciando un unanime e triste cordoglio in tutta la comunità. Si è spento, a soli 54 anni di età, Corrado Pirani, persona conosciuta e stimata da tutti in paese per la sua operosità e generosità. Per il suo carattere dolce e sempre aperto al prossimo.

Corrado lascia la moglie Lisa Fioretti ed i figli Antonio, Lorenzo e Viola; oltre ai genitori Mario e Neresina e le sorelle Silvia e Simona. La sorella Simona è medico di famiglia a Camerano mentre Silvia, da sempre impegnatissima nel sociale, è la mamma di Arianna Manzoni, campionessa di judo di livello nazionale.

Corrado, dopo aver lavorato per anni come operaio, aveva aperto dieci anni fa con grande lungimiranza, coraggio e spirito imprenditoriale, il Birrificio San Germano 18, valorizzando la birra artigianale, un prodotto originale e di grande prestigio per tutto il paese. La moglie e figli sono, rispettivamente figlia e nipoti, di Alberto Fioretti, titolare della Germaplast srl e stanno portando avanti con impegno la prestigiosa azienda di famiglia. Corrado era anche nipote di don Sandro Pirani, storico parroco di Camerano di diversi anni fa.



Corrado, persona di proverbiale semplicità, bontà e dolcezza a dispetto di un fisico imponente lascia un vuoto enorme in tutti. Uno dei suoi più cari amici, e coetaneo, sin dai tempi dell’infanzia lo ricorda con affetto e commozione: «Un dolore enorme per me e per tutte le persone che gli hanno voluto bene – le sue parole -. Lo ricordo bambino buono e mite, quando giocavamo a calcio, nelle giornate spensierate passate insieme, nella sua generosità verso gli altri. Ci ha lasciato una persona davvero per bene e che non dimenticheremo».

I funerali di Corrado Pirani verranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 15 presso la parrocchia Immacolata Concezione di Camerano.