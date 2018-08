Investe e soccorre un giovane capriolo â€‹Immobilizzato, torna in libertà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Ha investito un capriolo sulla Cameranense poi ha attivato i soccorsi. L’animale, dopo essere stato toccato dalla macchina, si è fermato sul ciglio della strada. Alessandro Antonelli, anconetano di 33 anni, ha raccontato l’episodio su Facebook e grazie al suo allarme il capriolo è stato soccorso, medicato e rimesso in libertà. Sulla Cameranense sono intervenuti i carabinieri e l’Enpa. L’animale è stato immobilizzato, bendato, poi messo su un telo e portato via. «Questa mattina (ieri) ho ricevuto la notizia che il capriolo è vivo e che questa sera (ieri, ndr) verrà rimesso in libertà».