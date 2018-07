Macchina nella scarpata Una donna e due ragazzini al Salesi e a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Questa mattina intorno alle 12.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano in via San Germano per una vettura con tre persone a bordo che è finita in una scarpata. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per soccorrere una donna che era alla guida della vettura e due ragazzini, dopo le prime cure sul posto il più piccolo veniva trasportato all'ospedale Salesi di Ancona in eliambulanza, mentre le altre due persone al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.