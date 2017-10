Hashish nei pantaloni e anche a casa: denunciato un operaio di 42 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - I carabinieri della stazione di Camerano nel contesto di mirati servizi per il contrasto al traffico e spaccio illegale di sostanze stupefacenti hanno denunciato in stato di libertà per detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un pregiudicato di 42 anni residente a Camerano, separato, operaio, pregiudicato.L'uomo si aggirava con fare sospetto e guardingo in via Papa Giovanni XXIII, all'altezza dei giardini pubblici, tentando di dileguarsi alla vista dell’auto dei carabinieri, ma invano poiché prontamente fermato e sottoposto a controllo e a perquisizione personale con esito positivo.Nella tasca posteriore dei pantaloni, veniva rinvenuto un unico pezzo di colore scuro di hashish pari a 50 grammi circa. La perquisizione proseguita anche presso l’abitazione del pregiudicato consentiva di rinvenire nel garage altri due grammi di hashish. Tutta la droga veniva sequestrata e l’uomo condotto negli uffici comunali dell’Arma per gli ulteriori adempimenti legali.