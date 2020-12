Si continua a correre troppo sulle strade, aumentano le multe: boom di eccessi di velocità

CAMERANO - Aumentano le contravvenzioni nel territorio di Camerano: contro ogni previsione il bilancio 2020 chiude con un incremento del 75% rispetto allo scorso anno. «Considerato il lockdown tra marzo e maggio e una generale diminuzione dei transiti veicolari anche nei mesi successivi, ci attendevamo un dato in diminuzione sulle sanzioni stradali» afferma l’assessore alla Polizia Locale Costantino Renato.

Si è invece passati «da una previsione di 160 mila euro del 2019 a 280 mila del 2020, dovuti per il 70% da infrazioni per eccesso di velocità (erano circa il 50% nel 2019) e il restante 30% per altre violazioni del codice della strada». Nei fatti, «l’incasso annuo previsto di 280 mila euro non potrà essere utilizzato per intero, devono essere detratti 139 mila euro per l’accantonamento nel fondo crediti di dubbia esigibilità e 49.500 euro derivanti dalle sanzioni degli autovelox, che devono essere versati alla Provincia di Ancona in qualità di ente titolare della SP2 Direttissima del Conero».



Per legge, le somme incassate per le multe elevate con apparecchi elettronici devono essere attribuite per il 50 per cento all’ente proprietario della strada e per il 50 per cento all’ente da cui dipende l’organo accertatore, in questo caso il Comune. La normativa stabilisce che tali somme vadano reimpiegate per manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, e per potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.



Spiega l’assessore Renato, che la quota restante «a disposizione del Comune di 91.500 euro sarà utilizzata in gran parte per le manutenzioni stradali per 54.848 euro, 22.096 euro per l’acquisto e la sistemazione della segnaletica stradale, 14.556 euro sono destinati alla manutenzione e all’assistenza della strumentazione operativa (police control, autovelox, videocamere) e ai software in dotazione alla Polizia Locale».

