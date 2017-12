Non vogliono esibire i documenti: denunciati due giovani extracomunitari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - I militari della stazione di Camerano, nell’ambito di autonoma attività di controllo del territorio, in via Farfisa, nei pressi del centro commerciale “Grotte Center”, hanno identificato due cittadini extracomunitari, che alla loro richiesta, senza giustificato motivo, si rifiutavano di esibire i documenti. Entrambi venivano condotti in caserma per essere identificati attraverso foto segnalamento e comparazione di impronte attraverso il sistema centralizzato, accertando che si trattava di T.S., di anni 22 e di B.S., di anni 21, entrambi celibi, operai, incensurati, residenti in Ancona e regolari sul territorio nazionale. Gli stessi venivano quindi rilasciati e denunciati in Stato di Libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il reato di mancata esibizione dei documenti d’identificazione da parte del cittadino extracomunitario.