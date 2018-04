Bimbo di 7 anni accusa malore in casa Corsa disperata, muore in ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO – Una notizia che sta sconvolgendo tutte le Marche. E' morto un bambino di sette anni. La tragedia questo pomeriggio con la richiesta di soccorsi per un malore subito da un bimbo di sette anni di Camerano mentre era in casa dei nonni.La situazione è parsa subito particolarmente grave, il piccolo è stato così trasportato nel piazzale del vivaio Ciavattini, per poi completare le operazioni di spostamento con l'eliambulanza ma la frenetica corsa non è stata sufficiente per salvare la vita al piccolo con i medici del Salesi che hanno tentato a lungo e con tutte le forze di salvarlo ma non c’è stato nulla da fare: il bimbo sembra fosse già morto in ambulanza. Sono ancora da mettera a punto le cause della sua morte.IL COMUNICATO DEGLI OSPEDALI RIUNITIIn data odierna (ore 16.30 circa), presso il PS Pediatrico Ospedale Salesi, è giunto già in arresto cardio-respiratorio un bambino di 7 anni (F.G.), residente in provincia di Ancona. Il bambino è arrivato intubato accompagnato dall’equipe medica del 118 e dell’elisoccorso che stava proseguendo le manovre rianimatorie già avviate sul territorio. Purtroppo, nonostante la rianimazione cardio–polmonare sia stata proseguita a lungo, il piccolo non si è mai ripreso. Le cause del decesso, al momento, permangono sconosciute.