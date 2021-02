Amazon apre un nuovo deposito nelle Marche: 40 posti di lavoro più altri 80 da autista. Ecco dove e come candidarsi

CAMERANO - Amazon ha annunciato oggi l’apertura di un nuovo deposito di smistamento a Camerano, in provincia di Ancona: secondo le previsioni dell'azienda la struttura garantirà almeno 40 posti di lavoro a tempo indeterminato più altri 80 nell'indotto dei trasporti.

"La nuova struttura sarà operativa - si legge in una nota - a partire dalla prossima estate e servirà i clienti residenti ad Ancona e nelle aree circostanti. Nel deposito di smistamento da circa 4.000 mq, Amazon creerà oltre 40 posti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, Amazon Logistics lavorerà con diversi fornitori locali di servizi, continuando così a investire nella sua rete logistica, migliorando la propria capacità di consegna e soddisfacendo la crescente domanda dei clienti. È previsto che i fornitori di servizi di consegna assumano oltre 80 autisti a tempo indeterminato”.

“L’arrivo di Amazon è un’ottima notizia per Camerano e per l’intera regione, trattandosi del primo deposito nelle Marche. In una congiuntura economica così difficile, sono felice che la società abbia scelto il nostro paese, una decisione che porterà a Camerano investimenti, posti di lavoro e opportunità”, ha dichiarato Annalisa Del Bello, Sindaco di Camerano. A partire da oggi sono aperte le posizioni manageriali, tecniche e per le funzioni di supporto a cui è possibile candidarsi accedendo al sito www.amazon.jobs. Le selezioni per gli operatori di magazzino saranno invece disponibili nelle prossime settimane. "Per questo magazzino - si legge nella nota - , Amazon è alla ricerca di imprenditori che vogliano entrare a far parte del programma Delivery Service Partner per avviare la propria azienda di consegne di ultimo miglio. Grazie a questo programma, tutti coloro che abbiano forti doti di leadership e volontà di lanciare un proprio business, potranno creare e gestire la propria attività di servizi di consegna direttamente dal deposito di smistamento Amazon della loro città, avvalendosi di un pacchetto di servizi offerti da fornitori terzi specializzati a condizioni economiche dedicate e della tecnologia e dell’esperienza logistica di Amazon. Per avere maggiori informazioni: www.logistics.amazon.it.

