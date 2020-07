​Calici di Stelle, le città del vino ripartono. Ecco dove e quando gli eventi nelle Marche

Calici di Stelle è una manifestazione organizzata da Movimento Turismo del Vino in collaborazione con le Città del Vino; quest’anno con accorgimenti e misure anti-covid. Per l’estate 2020 il tema dell’edizione dedicata è: E quindi uscimmo a riveder le stelle, da una citazione della Divina Commedia che invita alla ripartenza. Il programma dal 2 al 16 agosto con gli aggiornamenti Regione per Regione sul sito www.cittadelvino.it Anche per questa edizione è indetto da Città del Vino il premio “La Stella di Federica: miglior foto di Calici di Stelle 2020”, destinato alle tre fotografie scattate dagli enoturisti che meglio valorizzano la relazione fra l’iniziativa e l’ambiente circostante.

Oltre alle Città del Vino (450 in tutta Italia) sono coinvolte oltre 800 cantine del Movimento Turismo del Vino per un’edizione estiva in cui distanziamento e sicurezza saranno garantite attraverso gli ingressi contingentati e le prenotazioni in cantina. Gli eventi nei Comuni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti.



IL PROGRAMMA NELLE MARCHE





MORRO D'ALBA (Ancona) - Sabato 8, Domenica 9, Lunedì 10 Agosto

TRE GIORNI DI DEGUSTAZIONI, MUSICA E OSSERVAZIONE GUIDATA DELLE STELLE

La tre giorni dedicata a Calici di Stelle presso il borgo storico di Morro d'Alba è ricca di iniziative e peculiarità. Sabato 8 Agosto verrà aperto il programma di degustazioni condotte direttamente dai produttori di vino del territorio, impiegando i calici acquistati per la serata. Per il tramite della ProLoco saranno approntati invece degustazioni e vendita di prodotti tipici locali. Mentre lo spettacolo musicale del duo Funkastigo animerà lo spirito della serata. Domenica 9 Agosto sono in programma lo spettacolo musicale "Something to see", le degustazioni guidate dai sommelier nonchè le degustazioni di prodotti tipici coordinate dalla ProLoco. Per Lunedì 10 Agosto è prevista, invece, l'osservazione del cielo stellato a cura dell'Associazione Aristarco di Samo. Anche in questo caso, durante tutta la serata, saranno garantiti l'agenda di degustazioni curate dai sommelier e gli assaggi dei prodotti tipici preparati dalla ProLoco. L'appuntamento è presso il borgo storico dalle ore 19.00 alle ore 01 della notte. INFO: Tel. 328.5487491 assessore@morrodalba.com



OSIMO (Ancona) - Lunedì 10 Agosto

GUARDANDO LA RIVIERA DEL CONERO

Nel centro storico di Osimo, presso i Giardini panoramici di Piazzanova (giardini di Via Saffi), torna la festa dedicata alla Notte di San Lorenzo. Per l'occasione, sarà possibile degustare i migliori vini del territorio insieme ai migliori prodotti tipici delle Marche, in un'esperienza magica che unisce la filosofia del buon bere alla cultura ed alle bellezze della città. L'appuntamento è per Lunedì 10 Agosto dalle ore 21.00 alle ore 24.00 (circa) per festeggiare la Notte di San Lorenzo sotto il cielo stellato di Osimo. INFO: Numero verde IAT 800228800 Azienda ASSO Tel. 071.9307004 iat@osimoturismo.it cultura@asso-osimo.it sporto.turismo@comune.osimo.an.it © RIPRODUZIONE RISERVATA