​Scontri dopo Vigor Senigallia-Tolentino, denunciati in sei: rischiano anche il Daspo

SENIGALLIA- In merito agli scontri tra tifosi avvenuti al termine di Vigor Senigallia-Tolentino del campionato di Serie D, gara disputata lo scorso 9 gennaio, le forze dell'ordine hanno denunciato sei persone che adesso rischiano anche il Daspo con eventuale impedimento dell'accesso alle manifestazioni sportive.

La tensione a fine gara

In campo e sugli spalti tutto si è svolto in modo regolare per tutta la durata dell’incontro calcistico poi, a gara terminata, al momento dell’uscita della tifoseria ospite dal settore loro riservato, un gruppo ha cercato lo scontro evitato solo dall'intervento dei poliziotti.