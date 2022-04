ANCONA - Cercano lo scontro e lanciano una transenna contro i tifosi ospiti: denunciati tre ultrà dorici: È l’esito di un'indagine, avviata dal personale della Squadra Tifoserie della Digos a seguito delle intemperanze tra le opposte tifoserie ultras, al termine dell’incontro di calcio Ancona-Matelica-Reggiana, disputatosi lo scorso 27 febbraio presso lo stadio “Del Conero”.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Prende a schiaffi e graffi il marito in spiaggia: condannata per la...

Sono stati denunciati a piede libero tre esponenti del gruppo ultras Curva Nord Ancona, ritenuti responsabili, in concorso tra di loro, del reato di violenza aggravata a Pubblico Ufficiale, nonché dell’utilizzo di materiale offensivo e contundente, in maniera tale da creare concreto pericolo per l’incolumità delle persone.

In particolare, durante la fase di deflusso dallo stadio, a fine partita, alcuni esponenti della tifoseria dorica attestati nell’area di parcheggio loro riservata, avvedutisi della presenza di tifosi reggiani lungo la strada Cameranense, nel frattempo usciti da un autobus in avaria che avrebbe dovuto ricondurli alla stazione ferroviaria, per ritornare in treno a Reggio Emilia, si compattavano per cercare di affrontarli, avanzando verso di loro, nonostante lo schieramento delle Forze di Polizia.

Più precisamente, alcuni giovani anconetani, nella circostanza travisati con felpe scure e berretti, impugnando e brandendo minacciosamente aste e cinture, affrontavano lo schieramento di poliziotti, impegnati nel servizio di ordine pubblico nell’area “cuscinetto” interdetta, tra i due parcheggi ospiti e locali, rendendosi artefici di violenze. Addirittura, uno di loro riusciva a divellere una transenna, posta a delimitazione dell’area sterile tra i parcheggi, sollevandola ed impugnandola per lanciarla oltre il blocco di polizia, nel tentativo di attingere i tifosi reggiani. Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative per lumeggiare adeguatamente eventuali altre condotte penalmente rilevanti poste in essere dalla tifoseria reggiana e da altri supporter anconetani, allo stato non identificati.

Covid, poco più di mille positivi e incidenza in "picchiata" nelle Marche, ma cala il numero dei tamponi/ Il trend

© RIPRODUZIONE RISERVATA