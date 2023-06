Calcio, giovani e solidarietà: l'8°edizione del Trofeo del Cuore tra gli applausi. Presente anche il sindaco di Ancona Silvetti

ANCONA- Successo, presenze e applausi per l'ottava edizione del "Trofeo del Cuore", disputata allo stadio Del Conero il 5 giugno, organizzata dagli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona. Il popolare torneo di calcio, intitolato alla memoria del giovane studente anconetano Federico Frezzotti morto a causa di un incidente stradale nel 2009, ha visto la partecipazione del Liceo Classico Rinaldini, del Galilei, il Savoia-Benincasa, il Vanvitelli Stracca Angelini, l'Itis Volterra e il Cambi-Serrani di Falconara. Ad aggiudicarsi la parte sportiva è stata la formazione dell'Itis vittoriosa in finale sul Savoia-Benincasa.

Ospiti e tribuna

Presente sugli spalti il neo sindaco di Ancona Daniele Silvetti, che ha salutato i circa 3000 studenti presenti in tribuna, insieme a vari consiglieri comunali.

Non sono voluti mancare il vice presidente FIGC Marche Gustavo Malascorta, la professoressa Paola Guidi del comitato provinciale Unicef di Ancona, accompagnata dai volontari Sergio Strali, Michela Ionna, Sergio Filipponi e Laura Borgiani. Ospiti d'onore i genitori e il fratello di Federico Frezzotti. Premiati anche Musciano (Itis Volterra) come miglior marcatore e il Vanvitelli-Stracca-Angelini per il fair play.