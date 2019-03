Calci e pugni alla madre per soldi: prova a fuggire preso e arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’hanno trovata in lacrime, dolorante per le botte ricevute e sconfortata dall’ennesimo litigio avuto con il figlio. Sulle gambe, in viso e sulle braccia portava i segni dei soprusi subiti qualche minuto prima, quando per motivi legati ai soldi era stata picchiata e insultata. La maschera dell’esasperazione e della disperazione. Con un filo di voce è riuscita a dire ai carabinieri che l’aveva ridotta in quel modo il figlio. In pochi secondi, l’uomo è stato trovato e arrestato.Sentite le sirene delle pattuglie del Norm, aveva aperto la porta di casa per salire al piano superiore e cercare qualche via d’uscita. Non l’ha trovata. I carabinieri l’hanno braccato sul pianerottolo del condominio di via Astagno dove vive con la madre. Le manette per un 42enne anconetano con problemi di tossicodipendenza sono scattate nella notte tra mercoledì e giovedì. L’accusa è maltrattamenti in famiglia, contestata dalla procura a seguito di una serie di violenze pregresse subite dalla vittima, 71 anni. L’uomo è stato portato nel carcere di Montacuto in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip che si terrà nelle prossime ore.Stando a quanto emerso finora, i litigi tra madre e figlio sarebbero scaturiti sempre per motivi economici, probabilmente legati alla tossicodipendenza del 42enne, attualmente disoccupato. Già in passato, le forze dell’ordine erano dovute intervenire in via Astagno all’apice delle litigate tra la 71enne e l’arrestato. Svariate volte l’allarme è stato lanciato dai condomini, altre dalla stessa vittima, arrivata al limite a causa del comportamento manesco del figlio. Mercoledì notte c’è stata l’ennesima litigata, quella che ha svegliato mezzo quartiere. Attorno alle 2, il centralino del 112 è stato preso d’assalto dalle telefonate dei vicini di casa della 71enne. Sentivano le urla e le richieste d’aiuto provenire dall’appartamento della donna. Anche lei, in un attimo di tregua, sarebbe riuscita a chiamare i carabinieri. Le pattuglie del Norm sono arrivate a Capodimonte in un attimo. Salendo verso l’appartamento dell’anziana, al terzo piano, hanno trovato la porta spalancata. Dentro casa, c’era solo la 71enne. Stremata, in lacrime e ferita. Era disperata e presentava lesioni in varie parti del corpo, anche al viso e alle gambe. Il figlio l’avrebbe colpita con calci e pugni. Mentre due militari assistevano l’anziana, altri due sono andati alla ricerca del 42enne. Trovarlo non è stato difficile. Sentendo le sirene arrivare in via Astagno, si era rifugiato al quarto piano del condominio.Braccato sul pianerottolo, si è dovuto arrendere alle manette. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Montacuto su disposizione del pm Ruggiero Dicuonzo. La vittima ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso. Una volta accompagnata in questura, ha sporto querela contro il figlio, raccontando tutte una serie di violenze pregresse accadute tra le mura domestiche. Anche se dovesse ritirare la querela, il procedimento contro il 42enne continuerebbe ugualmente, essendo il reato di maltrattamenti perseguibile d’ufficio.