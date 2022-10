ANCONA- Cadute accidentali, malori e una crisi allergica fortissima. Mattinata da dimenticare, quella di ieri, nelle scuole anconetane (e non solo) per una raffica di interventi per studenti feriti o in difficoltà. Quattro ragazzi sono stati soccorsi, tre dei quali hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove sono stati accompagnati a bordo dell’ambulanza.

La paura

Momenti di grande preoccupazione, in particolare, si sono vissuti all’istituto superiore Vanvitelli-Stracca-Angelini, a Monte Dago, dove una studentessa di 16 anni, nel bel mezzo di una lezione, è stata colta da un’improvvisa crisi asmatica dovuta, a quanto pare, ad una forte forma allergica alla polvere. Visto che faticava a respirare, gli insegnanti hanno subito contattato il numero unico dell’emergenza territoriale 112. All’Istvas, la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Rossa che ha prestato le prime cure alla giovane, a base di cortisone e antistaminici. È stata trattata sul posto e, visto che ha reagito bene ai farmaci che le sono stati somministrati, per lei non si è reso necessario il trasporto all’ospedale.

Al pronto soccorso è finito, invece, un ragazzino di 12 anni della scuola media Donatello che, forse correndo, ha sbattuto accidentalmente la gamba contro una finestra della propria aula: si è procurato un trauma all’anca. Anche in questo caso i professori hanno richiesto l’intervento del 118 che ha trasportato il ragazzino, molto dolorante, per accertamenti al Salesi, dove è stato raggiunto dai genitori. Un altro infortunio si è registrato sempre all’Istvas, a distanza di un’ora dalla crisi allergica occorsa alla sedicenne: all’ospedale, non grave, un giovane studente. E l’ennesimo soccorso di una mattinata da incubo c’è stato anche in un istituto scolastico di Osimo per una ragazzina che ha accusato un malore.