Ancona, cade rovinosamente con la mountai bike in un sentiero del Conero: ciclista soccorso dai vigili del fuoco e portato a Torrette

ANCONA - È caduto rovinosamente dalla sua mountain bike mentre percorreva i sentieri del monte Conero e, a causa dei traumi riportati, in particolare alla spalla, non è più riuscito a rialzarsi. Sono stati i vigili del fuoco di Ancona a recuperarlo, dopo l’allarme lanciato al 112 dagli amici che stavano effettuando l’escursione in bici con lui.

L'incidente alle 11

L’incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 11 lungo un sentiero che si dipana tra i punti panoramici di Pian Grande e Pian di Raggetti, nei pressi delle grotte romane. Sul monte Conero si sono portati i vigili del fuoco con una campagnola che ha raggiunto il luogo dell’infortunio: l’uomo è stato caricato e accompagnato alla piazzola di Massignano, dove ad attenderlo c’era un mezzo del 118 che lo ha trasferito, in codice giallo, all’ospedale di Torrette.