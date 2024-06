Cadono frammenti, interdetta temporaneamente l'area della Porta Clementina al Porto Antico di Ancona

ANCONA - Ordinanza di interdizione temporanea alla Porta Clementina, situata nel Porto Antico. L'ha emessa l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, che ha competenza sul bene monumentale.

Il sopralluogo

«Dopo il sopralluogo dei tecnici Adsp, - spiega l'Authority guidata da Vincenzo Garofalo - a seguito di una segnalazione della presenza di alcuni frammenti alla base della Porta, è stato deciso in via precauzionale di vietare temporaneamente l'accesso all'area». L'Adsp «effettuerà nei prossimi giorni un approfondito accertamento tecnico insieme ad un'impresa per verificare lo stato conservativo della muratura. Dall'esito di questa analisi, l'Autorità di sistema portuale valuterà l'intervento necessario sempre in accordo con la Soprintendenza».