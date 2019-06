Cade per evitare un furgone che fa la retromarcia i due sono vicini di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava camminando lungo via Marini quando all'altezza dell'angolo con via XXV aprile per evitare un furgone che stava compiendo un'operazione in retromarcia è caduta a terra. Momenti di paura per una signora di 82 anni che ha riportato serie lesioni agli arti inferiori con la Croce Gialla che l'ha portata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso. La sorpresa è arrivata poco dopo quando ci si è accorti che il conducente del furgone e la donna caduta sono vicini di casa.