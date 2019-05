Cade mentre cammina sul marciapiede: portato all'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura intorno alle 17 lungo via Saracini per un uomo di 65 anni che è caduto mentre camminava sul marciapiede: immediati i soccorsi, sul posto un'ambulanza della Croce Gialla che ha portato l'uomo con un trauma cranico all'ospedale di Torrrette per tutti gli accertamenti del caso.