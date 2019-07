Cade e rimane a terra in mezzo alla strada donna portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava camminando lungo viale della Vittoria quando è improvvisamente caduta e non è riuscita a rialzarsi. Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi per una donna di 60 anmni che ha riportato traumi sia alla spalla che al gomio, immediato l'intervento della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato la signora per tutti gli accertamenti del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.