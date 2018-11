Cade dallo scooter e vola a terra: momenti di paura per un 17enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Perde il controllo dello scooter e vola a terra. Momenti di paura questa mattina poco dopo le 8,30 all'incrocio per il bypass verso Ancona. Immediati i soccorsi, sul posto i i militi della Croce Gialla e i vigili urbani per i rilievi e per regolare il traffico in un'ora di punta. Il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, le sue condizioni stando ai primi riscontri non destano preoccupazione.