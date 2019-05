Cade dalla bici, colpo all’addome: a undici anni operato d’urgenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Cade dalla bicicletta e sbatte sul manubrio che gli provoca un’emorragia addominale. Paura per un bambino di 11 anni nel tardo pomeriggio di sabato, quando è stata attivata una staffetta per trasferirlo d’urgenza dall’ospedale di Senigallia al Salesi di Ancona. Non era sembrata una caduta tanto grave ai genitori, quella avvenuta nel pomeriggio, ma il bambino continuava a lamentarsi e lo hanno portato al pronto soccorso. Ai sanitari hanno riferito che il figlio era scivolato mentre andava in bicicletta e aveva sbattuto con la pancia sul manubrio.Dall’ecografia è emersa un’emorragia addominale, il bambino doveva essere operato in fretta. Non avendo l’ospedale di Senigallia un reparto di Chirurgia pediatrica, è stato disposto il trasferimento urgente. Attivato l’equipaggio dell’ambulanza, dal pronto soccorso hanno chiesto il supporto di polizia o carabinieri per poter effettuare la staffetta nel più breve tempo possibile. La prima pattuglia disponibile, quella dei militari, ha raggiunto via Cellini per scortare l’ambulanza in mezzo al traffico ed accelerare il suo arrivo al Salesi. Lo staff era stato allertato per preparare la sala operatoria. Erano circa le 20.30 quando è partito dal nosocomio cittadino. L’ambulanza a sirene spiegate, con i carabinieri che gli facevano strada, ha quindi lasciato l’ospedale cittadino con il bambino, affidato poi ai colleghi di Ancona, non appena terminata la staffetta. L’11enne si trova ancora ricoverato e le sue condizioni sono stabili.