Cade da una scala in chiesa mentre appende un quadro Pensionato grave

SENIGALLIA - Brutta caduta ieri mattina nella chiesa di Cesano per Roberto Pongetti, scivolato dalla scala mentre stava appendendo un quadro. Il 68enne, pensionato e volontario della Cri, stava dando una mano come è solito fare. Ad un tratto è scivolato e nel cadere ha battuto la testa. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza e di supporto è arrivata anche l’eliambulanza, atterrata in un campo limitrofo sulla Statale. Il parrocchiano, che abita a Cesano, è stato trasportato a Torrette dove è stato tenuto in osservazione per il trauma cranico riportato. Non è in pericolo di vita. L’arrivo dell’eliambulanza di fianco alla Statale ha portato molti passanti a fermarsi, preoccupati per ciò che stava accadendo. «Stavo transitando lungo la Statale e mi sono fermato per capire cose fosse accaduto – racconta Andrea Ricci, che ha immortalato la scena in un video girato in quei momenti concitati per pubblicarlo poi su Facebook –, sono contento di sapere che il signore se la caverà». Un intervento di soccorso, perfettamente riuscito, che non è passato inosservato. Molti automobilisti e passanti, tra cui quelli diretti al Bar Uliassi che si trova proprio di fronte all’area verde dove ha atterrato l’eliambulanza, hanno assistito in diretta alle operazioni rimanendo da un lato impressionati dalla presenza dell’elisoccorso e dall’altro rincuorati da tanta professionalità che hanno potuto constatare di persona. Tutta la frazione si è allarmata ieri per il 68enne molto conosciuto e stimato. Sempre attivo in parrocchia, proprio come ieri mattina.