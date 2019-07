Cade a terra e di ferisce alla testa Trovata morta nella sua abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un’anziana è stata trovata senza vita nel pavimento della sua abitazione di via Brofferio, poco distante dalla Rotonda. E’ accaduto ieri pomeriggio. La pensionata, una 85enne, è rimasta per alcune ore agonizzante, come stabilito dal medico legale che ne ha constato il decesso. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia e dai sanitari, la donna sarebbe caduta battendo la testa ma non sarebbe deceduta subito. La grave ferita però non le ha permesso di lanciare l’allarme. Una scena drammatica quella che si è presentata ai soccorritori. La donna è stata trovata morta a terra con una profonda ferita alla testa. Un incidente domestico. Escluse subito altre ipotesi. A dare l’allarme, non riuscendo a contattare la nonna, è stata la nipote che ha chiamato il 118 chiedendo aiuto. I sanitari hanno raggiunto la casa ed hanno poi richiesto l’intervento del Commissariato, arrivata con una volante.