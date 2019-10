Cade a terra a 95 anni in via San Francesco e si frattura il naso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Paura ieri mattina per un signore anziano che per un attimo di distrazione o forse per un malore è stato vittima di una brutta caduta in via San Francesco. Appena scattato l’allarme sul posto si sono portate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Dopo le prime cure sul posto, il 95enne è stato portato all’ospedale con una frattura al naso.