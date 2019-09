Cadavere da riesumare al cimitero? La notizia arriva con raccomandata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Niente più riesumazioni nel caso in cui non siano stati avvisati i familiari dei defunti. Cambia strategia il Comune di Ancona dopo il pasticcio combinato nelle settimane scorse al cimitero di Tavernelle dove il personale di Anconambiente dietro indicazioni degli uffici cimiteriali aveva provveduto ad effettuare riesumazioni in un campo. Il personale ne aveva eseguite circa 180, il Comune non si era preoccupato di avvisare i parenti dei defunti. L’ordinanza comunale era stata solo pubblicata sull’albo pretorio e in alcuni manifesti affissi all’ingresso del cimitero delle Tavernelle. Troppo poco, soprattutto per le persone anziane.