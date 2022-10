CASTELFIDARDO - Era nella sua auto, lontano dalle postazioni di caccia consentite, e aveva già sparato diversi colpi ai passeri, mettendo in allarme residenti e passanti, quando i carabinieri l’hanno sorpreso con il fucile in mano. Un 75enne di Castelfidardo è stato denunciato sabato pomeriggio in via della Battaglia, vicino all’Ossario-Sacrario, il monumento ai margini della Selva, molto frequentata per passeggiate e attività motoria. Sequestrati i fucili che deteneva regolarmente.

La richiesta

Da anni Italia Nostra, Fondazione Ferretti e Comune chiedono alla Regione la revisione della normativa che disciplina l’attività venatoria all’interno del perimetro della Selva, dove solo in alcune zone vige il divieto assoluto di caccia. «Prima le numerose segnalazioni di cittadini che si sono visti cadere di fronte animali agonizzanti, ora addirittura un folle che spara dalla propria auto – dice il sindaco Roberto Ascani -. Credo sia arrivato il momento per la Regione di mettere mano alla legge venatoria e di escludere totalmente l’area della Selva dalla caccia».

Arianna Carini