ANCONA - Sulle prime, Enzo Monsù non trova la chiave per aprire la sala dell'associazione Arcobaleno, nel Centro Polifunzionale di Pietralacroce. È questione di un attimo. Ci accoglie in un luogo semplice, quasi monastico, dove tanti abitanti del quartiere, e non solo, hanno trovato un punto d’incontro, di confronto e di condivisione di idee, letture, ideali e progetti. Perché la chiave della sua vita, Enzo l’ha trovata sedici anni fa.

«Nel 2007, quando sono andato in pensione, ho riconosciuto il “kairòs”, il momento giusto, in cui diventare padrone del tempo. Mi è servito per fare, finalmente, i conti col passato, personale e professionale». Con l'insegnamento, la fede e, più ancora, con il padre, la famiglia, la campagna. «Sono nato in una casa colonica fuori Filottrano. Mio padre Egisto, coltivatore diretto, ha dato un forte imprinting a mia sorella Otelia e a me. Classe 1914, era arrivato alla quinta elementare, e in quella casa patriarcale aveva riservato per sé un piccolo studio, dove la sera leggeva, scriveva. Avrebbe voluto proseguire gli studi, ma per iscriversi in seminario bisognava pagare una piccola retta, che i suoi non si potevano permettere». Richiamato alle armi, quando aveva già moglie e figlia, era stato catturato dai tedeschi sull'isola d’Elba.

L’antico lutto

Rinchiuso in un lager, aveva scritto un diario di prigionia. «Pubblicarlo, è stata una delle prime cose che ho fatto da pensionato, per elaborare l’antico lutto. L'ho ritrovato, dopo la sua scomparsa, in un posto importante della casa. Certe pagine sono significative di quanto scriverlo sia stato vitale, per lui, per resistere: gli italiani, in quanto traditori, erano trattati peggio di tutti, come ebrei e russi». Una volta tornato dalla prigionia e riunita la famiglia, in quella campagna di Filottrano è nato Enzo, nel '48. «Cresciuto in campagna, ho sempre sognato di fuggire. Quand’ero bambino, non avevamo ancora l’acqua corrente in casa. La prendevamo dal serbatoio di carburante di un aereo abbattuto, adibito a cisterna, sull’aia». Confidava ai suoi compagni delle elementari l’intenzione di frequentare le medie. «Un contadinello mi sbeffeggiava, con la frase: “Questa è una vita che non fa l’uva”, un gioco di parole tra vita e vite. Ma era più importante il messaggio di mio padre: la scuola è l’unico strumento di promozione sociale».

La cattedra

Terminate le Magistrali, a Cingoli, comincia subito a insegnare. «Non ero neanche maggiorenne». Si iscrive a Pedagogia, a Urbino, e intanto vince il concorso magistrale. «Prima cattedra di ruolo a 20 anni. Scelsi Milano, perché, studente a Urbino, già collaboravo con il prof Italo Mancini, un filosofo di rango, che insegnava anche alla Cattolica». A scuola, la mattina, il pomeriggio a fare ricerca in ateneo. «Mi diede la prospettiva di un mondo cristiano diverso dal mio. Mi ha fatto scoprire un altrove, di cultura e di fede». Con Mancini, Enzo pubblica un saggio su Bonhoeffer e Bultmann. Però, quando gli viene offerta una borsa di studio alla Cattolica, opta per l’insegnamento. «Una scelta difficile, ma a Urbino avevo conosciuto la mia Franca, studentessa di Lingue. Ci sposammo e tornai nelle Marche». Maestro di campagna, il primo anno, a Filottrano, un ritorno alle origini. «Poi, passato alle medie, sono stato, oltre che docente di Lettere, insegnante di sostegno e psicopedagogista». Ha concluso la carriera come prof di Italiano e Storia all'Istvas di Ancona. Nel '79, aveva preso casa, con Franca e le due figlie, a Pietralacroce. «Un quartiere, di cui percepivo la rapida trasformazione, da frazione, in cui tutti si conoscevano, a dormitorio, privo di attività produttive».

Il dialogo

Così fonda un’associazione, per unire i vecchi e i nuovi residenti. Una sorta di comunità di base, un polo di incontri e letture, dove possano dialogare credenti e non credenti, e riconoscersi in una storia comune. «Diventato nonno l’anno stesso della pensione, ho sentito il bisogno di trasmettere ai cinque nipoti il valore della tradizione». Gli ha insegnato ad allevare i bachi da seta, e nella casa paterna di campagna ha restaurato e disposto gli antichi attrezzi della tipica vita contadina. Poi, scrive i racconti veri di quella civiltà rustica, di cui è custode. Onora il padre.