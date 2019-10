C’è la pulizia della strade strage di multe sulle auto in sosta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Operazioni di pulizia delle strade e multe che fioccano su quanti, ignari dei divieti temporanei ciclicamente in vigore nelle vie interessate o distratti, dimenticano le loro auto parcheggiate dove non potrebbero, creando intralcio agli operatori e riuscendo infine puniti dall’intervento della Polizia locale.A segnalare la questione è di nuovo il neo consigliere della Lega Marco Giampaoletti, da qualche mese uscito dai ranghi della maggioranza civica e passato all’opposizione. Giampaoletti punta il dito sulla situazione di via Puccini e su quanto accaduto qualche giorno fa. «In via Puccini- dice il consigliere- il cartello riporta che la pulizia si effettua i primi mercoledì di gennaio-aprile- luglio- ottobre. Perciò non tutti i mesi e ciò fa sì che i cittadini si devono ricordare di non parcheggiare in questi 4 mesi. Purtroppo mercoledì 2 ottobre scorso oltre alla pulizia delle strade è andato in scena uno scenario pieno di sanzioni, visto che molte macchine erano parcheggiate. Si potrebbe pensare che sia giusto così vista la presenza dei cartelli. Ma siamo proprio sicuri?».Secondo Giampaoletti: «I segnali non sono ben visibili e curati qui come in altre zone in quanto coperti dalle piante. Non si potevano mettere cartelli per ricordare la pulizia? Purtroppo non è stato fatto. Invece in via Garibaldi e via dei Mille ci sono segnali ben visibili e riportano che il primo sabato di tutti i mesi viene effettuata la pulizia delle strade ambo i lati e sono stati posizionati dei cartelli il giorno prima con data 5 ottobre. Perché questa segnalazione non è stata fatta anche in via Puccini? A quanto pare il procedimento non è uguale per tutte le strade e questo non va bene».Dal 2016 il Comune, tramite JesiServizi, ha avviato l’attività di periodica pulizia, che richiede strade libere. Con una rotazione temporale fissa vengono di volta in volta istituiti divieti di sosta temporanei nelle vie interessate per le giornate in cui è prevista la pulizia, secondo un calendario pubblicato e disponibile sul sito del Comune. Ad esempio in via S. Giuseppe, fra via Granita e via Garibaldi, sosta vietata il primo lunedì di aprile, luglio e ottobre. E così via, a rotazione, per le altre zone. Ma non basta per automobilisti distratti, smemorati o chi, magari fuori per qualche giorno, lascia l’auto parcheggiata dove, la settimana dopo, sarà in divieto.