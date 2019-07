C’è la gara, clienti ostaggi nel park dell’Eurospin E fioccano le proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Clienti dell’Eurospin in ostaggio nel parcheggio durante il passaggio degli atleti impegnati nel Triathlon. Molti si sono arrabbiati ieri mattina perché con il caldo i surgelati si stavano scongelando e i gelati sarebbero stati da buttare. A riportare la calma una pattuglia della polizia che si trovava poco distante in via Cellini, all’altezza dell’incrocio con via del Molinello. Il parcheggio del discount ha come unica via d’uscita via Cellini. Dovevano per forza aspettare.Nell’orario in cui la strada era interdetta al traffico sono rimasti tutti bloccati. Disagi anche ieri in molte parti della città dove qualche pedone e ciclista ha forzato il blocco, passando lo stesso. In molti cartelli presenti lungo il circuito, per ricordare le chiusure, sono stati anche modificati gli orari mettendo degli adesivi sopra con quelli nuovi. La gente insomma era nel caos. C’è da dire però che ieri è durata solo la mattina ed il disagio è stato minore. C’è chi propone per il prossimo anno di organizzare l’evento la mattina presto, anche per gli stessi atleti visto che è meno caldo. Per la polizia locale, i volontari della protezione civile e tutte le forze dell’ordine impegnate sulle strade è stata una fatica enorme farsi rispettare e cercare di non replicare alle lamentele, facendosi scivolare addosso anche frasi poco rispettose da parte di chi se l’è presa con loro, pur non avendo alcuna colpa.