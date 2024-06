FALCONARA Un guasto all’autobus che da Castelferretti va a Camerata Picena e due passeggeri a bordo rischiano di non arrivare in tempo al lavoro. L’autista, sopraggiunto con una Panda aziendale, li fa salire a bordo e li porta a destinazione. E’ accaduto ieri mattina sul mezzo della linea F della Conerobus. Il bus con a bordo solo due persone, operai che dovevano raggiungere Camerata Picena, durante il tragitto ha subito un guasto e si è fermato, senza riuscire a ripartire. L’autista ha chiamato l’azienda e poco dopo è arrivato sul posto un altro addetto.



Pur sapendo che la procedura non rientrava nel regolamento, pur di aiutare i due operai a bordo del pullman a raggiungere il luogo di lavoro senza accumulare ulteriori ritardi, l’operatore della Conerobus ha pensato ad una soluzione di emergenza: li ha fatti accomodare sulla Fiat Panda aziendale e li ha condotti a destinazione. «Non è una cosa usuale e certo non rientra nei nostri regolamenti – dicono i dirigenti di Conerobus – ma riteniamo che il nostro autista abbia fatto un’azione sociale positiva e a fin di bene. Del resto gli operai che erano a bordo della navetta avrebbero rischiato di far tardi al lavoro non per loro responsabilità».

Gli autisti



Quindi gli autisti della Conerobus possono ricevere i complimenti degli utenti. Anche superando regolamenti talvolta anacronistici si sono fatti carico di aiutare le persone che erano a bordo del mezzo. Anche Italo D’Angelo, presidente dell’azienda di trasporti che gestisce il trasporto pubblico locale e che sta ottenendo risultati lusinghieri alla guida della Conerobus, sottolinea che si è trattato di un caso singolare e isolato. «Gli autisti hanno compiuto un gesto di solidarietà e significativo a livello sociale – dice D’Angelo – aiutando due operai a raggiungere il luogo di lavoro».