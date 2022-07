NUMANA - Pensavano di trascorrere dei giorni di relax sulle riviera del Conero e invece si ritrovano con le occhiaie al bar, mentre raccontano di notti insonni e schiamazzi notturni sotto le finestre delle loro case vacanza. Sono i turisti venuti in vacanza a Marcelli che lamentano la presenza di orde di ragazzini che ogni sera si divertono a scorrazzare avanti e indietro con auto e motorini e a rovesciare i secchi dell’immondizia prima dell’alba. L’ultimo episodio è avvenuto mercoledì notte in via Pesaro, dove un gruppetto giovani ha seminato il panico con urla e schiamazzi. Infine hanno rovesciato i cestini dell’immondizia lasciando tutto il pattume per strada.

Il racconto



«Era l’una di notte passata - spiega un turista che ogni anno ama passare qui le vacanze - quando abbiamo sentito le urla di questi ragazzi. Saranno stati sei o sette, il più grande avrà avuto 18 anni ed erano italiani a giudicare da come parlavano. Passando hanno preso a calci i cassonetti sulla via e, quando ho portato fuori il cane, mi sono accorto della scena che avevo davanti. Ho fatto subito la segnalazione ai carabinieri». Poi aggiunge: «Non è la prima volta che succedono queste cose. I ragazzi sono soliti fare le gare di corsa in piena notte con i motorini e c’è anche qualche automobile che sfreccia. Poi urlano e svegliano tutto il vicinato». L’indignazione è tanta anche perché è il terzo anno che si verificano episodi di questo tipo a Marcelli: «Ci sono persone che spendono migliaia di euro per alloggiare qui. Vorrebbero gustarsi il meritato riposo e invece passano notti insonni affacciati alle finestre» conclude.

L'allarme



Un mese fa alcuni residenti avevano allertato sui social dell’ultima sfida dei bulli che si divertivano a mettere del nastro-trappola per le auto da un capo all’altro della strada. Un gioco molto rischioso: «Occhio se di notte passate per la Litoranea - aveva scritto una testimone su Facebook - al centro di Marcelli. Questa notte degli idioti hanno pensato bene di legare un nastro molto resistente da un lato all’altro della strada. Ma se passava una moto o un motorino che fine faceva?». Un gesto insensato, già portato a conoscenza delle forze dell’ordine, con la richiesta di potenziare la vigilanza serale e notturna nella zona.