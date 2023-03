ANCONA - Addio buche, finalmente. Scatteranno lunedì i lavori per la riqualificazione dell’asfalto di via San Martino, uno dei più disastrati della città. Si prevedono giorni di passione per il traffico in centro: chiuderà la galleria San Martino e si tornerà, in pratica, alla vecchia viabilità, un salto indietro nel tempo, quando il tunnel che collega gli Archi a piazza Pertini ancora non esisteva.

La riorganizzazione



I lavori interesseranno la manutenzione straordinaria con parziali bonifiche del tratto di strada a partire dall’uscita della galleria (lato centro) fino al civico 22, indicativamente all’incrocio con via Curtatone (all’altezza della statua dei Rinoceronti, per intenderci). Inoltre verrà riorganizzata l’immissione dal parcheggio ai piedi dell’ex caserma San Martino, con una doppia direzione verso la galleria e verso piazza Pertini. Il tunnel e una parte di via San Martino verranno chiusi al traffico, in ambo i sensi di marcia. Questo comporterà inevitabili disagi per il traffico, tenuto conto che verrà rivista la viabilità in uno snodo cruciale del centro.



Il dettaglio



Come si evince dalla planimetria, chi proviene da via Marconi non potrà più imboccare la galleria San Martino, ma dovrà proseguire dritto su via XXIX Settembre. La novità è che corso Stamira si potrà percorrere interamente, fino a piazza Cavour, in modo da sbucare in via Vecchini, senza più dover obbligatoriamente svoltare a destra o su piazza Stamira o su via Simeoni. Una volta arrivati in via Palestro, però, bisognerà tassativamente proseguire dritto fino a via Leopardi, senza poter svoltare a sinistra in piazza Pertini. Ovviamente sarà interdetto anche l’accesso al piazzale davanti all’ex caserma San Martino, mentre sarà consentito entrare in via Oberdan e, dunque, arrivare anche alla scuola Faiani.



Le indicazioni



I divieti e i percorsi alternativi saranno illustrati da apposita segnaletica in corso di installazione da parte degli uffici comunali. Erano attesi da tempo i lavori di rifacimento dell’asfalto di via San Martino, una delle strade più ammalorate della città, trasformata nel tempo in una groviera: con le ultime ondate di maltempo la situazione delle buche si è ulteriormente aggravata. Il Comune era già intervenuto giorni fa nella parte alta della via, poco prima dell’incrocio con la galleria del Risorgimento, per una voragine che si era aperta e che metteva a rischio il passaggio di auto e mezzi a due ruote.